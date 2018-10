Англия Лестър отмени тренировката, планира да отложи мача със Саутхамптън 28 октомври 2018 | 14:05 - Обновена 0 0 0 0 0 Лестър Сити отмени своята тренировка в неделя и планира да отложи мача си от турнира за Купата на Лигата срещу Саутхамптън, пише вестник Дейли Мейл. Причина за това е катастрофата на хеликоптера, който се разби непосредствено до стадион "Кинг Пауър" в Лестър в събота вечер. На борда на превозното средство е бил собственикът на футболния отбор от Англия - тайландският бизнесмен Вишай Сривадханапрабха. Двубоят между "лисиците" и "светците" е насрочен за 30 октомври. The crowd is getting bigger and bigger here at King Power Stadium. pic.twitter.com/MoDTaY3f1S — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) October 28, 2018 В хеликоптера, разбил се снощи, са били още дъщерята на тайландския бизнесмен - Ворамас Сривадханапрабха, двамата пилоти, както и още един човек, чиято самоличност не е известна. Все още не е обявено официално дали има оцелели след инцидента. Вишай Сривадханапрабха притежава Лестър от 2011 година насам. През сезон 2015-2016 "лисиците" станаха шампиони във Висшата лига. People are pretty silent here at King Power Stadium but consoling each other. pic.twitter.com/Q62cvtE248 — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) October 28, 2018

