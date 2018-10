Тайсън Фюри успокои Хюи: Ще се върнеш много по-силен! Главата горе, защото се гордея с теб

Братовчедът на Хюи Фюри - Тайсън вдъхна кураж на своя роднина след снощната загуба на британеца от Кубрат Пулев в "Арена Армеец".

Кобрата спечели срещата след изиграването на 12 много вълнуващи рунда.



"Справи се добре в мача с Пулев. Да си на 24 години и да се боксираш срещу най-добрите в света е невероятно постижение. Ще се върнеш много по-силен и с повече опит. Главата горе, защото се гордея с теб!", написа Тайсън Фюри в "Туитър".

@hughiefury well done in the Pulev fight. You can only do your best & @24 years old fighting the top level fighters in the world it’s amazing achievements. You will comeback stronger & more experience! Chin up cuz proud of you!