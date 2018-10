Бабош и Младенович спечелиха титлата на двойки на заключителния турнир в Сингапур

Унгарката Тимя Бабош и французойката Кристина Младенович спечелиха финалния турнир на Женската тенис асоциация в Сингапур в надпреварата по двойки. В спора за титлата поставените под номер 2 в схемата Бабош и Младенович победиха с 6:4, 7:5 чешкия тандем Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, поставени като номер 1.

.@TimeaBabos and @KikiMladenovic receive the @Martina Navratilova from the 11-time @WTAFinalsSG doubles champ! pic.twitter.com/ZdITwqSu1n