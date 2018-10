Тенис Григор Димитров тренира заедно с Рафа Надал в Париж 28 октомври 2018 | 12:50 - Обновена 0 0 0 0 2 On court : @RafaelNadal @GrigorDimitrov @AndreAgassi @Charlymoya #RolexParisMasters pic.twitter.com/m3Nx3K72kP — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 28, 2018 Поставеният под номер 9 в схемата на турнира Димитров очаква във втория кръг победителя от мача между Роберто Баутиста Агут и Стив Джонсън. Миналата година хасковлията отпадна на 1/8-финалите. Той ще участва и на двойки в Париж, като ще си партнира с италианеца Фабио Фонини. Двамата ще започнат срещу Жан-Жулиен Рожер (Холандия) и Хориа Текъу (Румъния). Backhand chats with @AndreAgassi and @GrigorDimitrov #RolexParisMasters pic.twitter.com/GxBOkI4V8q — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 28, 2018 За Рафаел Надал това ще е първи турнир от US Open насам, където се отказа по време на полуфиналния си мач срещу Хуан Мартин Дел Потро заради контузия. Григор Димитров се подготвя за последния за годината турнир от сериите “Мастърс”, който ще се проведе идната седмица в Париж, в компанията на световния номер 1 Рафаел Надал. Двамата проведоха съвместна тренировка във френската столица пред погледа на Андре Агаси, който напоследък помага на българина в някои от тренировъчните му занимания.Поставеният под номер 9 в схемата на турнира Димитров очаква във втория кръг победителя от мача между Роберто Баутиста Агут и Стив Джонсън. Миналата година хасковлията отпадна на 1/8-финалите. Той ще участва и на двойки в Париж, като ще си партнира с италианеца Фабио Фонини. Двамата ще започнат срещу Жан-Жулиен Рожер (Холандия) и Хориа Текъу (Румъния).За Рафаел Надал това ще е първи турнир от US Open насам, където се отказа по време на полуфиналния си мач срещу Хуан Мартин Дел Потро заради контузия.

