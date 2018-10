Зимни спортове Леон Драйсайтл отбеляза рождения си ден с два гола във вратата на Нешвил 28 октомври 2018 | 11:16 - Обновена 0 0 0 0 0



С успеха Ойлърс сложиха край на серията си от 13 поредни загуби от същия съперник. Дрейк Каджула също записа името си сред голмайсторите два пъти, а едно попадение за успеха добави и Конър МакДейвид. За Нешвил Филип Форсберг реализира хеттрик, но и той не бе достатъчен за нещо повече от почетна загуба. Шведският национал бе върнал надеждите на тима си 4:06 минути преди края, когато намали на 3:4, но малко по-късно Каджула оформи крайния резултат на празна врата. VICTORY! #Oilers edge the Preds 5-3! #LetsGoOilers pic.twitter.com/C3w6wkjHt2 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 27, 2018 Никлас Бекстрьом реализира победния гол при дузпите за победата на Вашингтон с 4:3 над Калгари като гост. За шампионите това бе втора победа в третия им мач от турнето им на територията на Канада. Точни за столичани в редовното време бяха Матс Нисканен, Якуб Врана и Ти Джей Оши, а младият вратар Финикс Копли записа първа победа в кариерата си в НХЛ, като отрази и 27 шута към вратата си. Той обаче нямаше какво да направи при три от изстрелите на играчи на Калгари - на Матю Ткъчук, на Травис Хамоник и на Елиас Линдхол, които отбелязаха попаденията за "пламъците". Calgary Flames come back from 2-0 deficit, lose in shootout to Capitals #CalgaryFlames https://t.co/DUmieqkIir pic.twitter.com/w3fjPjv7c5 — Flames Report (@flames_fanly) October 27, 2018 Владимир Тарасенко вкара два гола за победата на Сейнт Луис със 7:3 над Чикаго в дербито на Централната дивизия. След равностойна първа третина, в която двата отбора си размениха по два гола чрез Райън О'Райли и Зак Санфорд за домакините и Патрик Кейн и Артьом Анисимов за гостите от Чикаго, в началото на втората част Тарасенко и Тайлър Бозак дадоха аванс от 4:2 на "сините". Малко преди края на периода Кейн намали на 3:4 с втория си гол в мача, но с три гола в последните 5 минути на срещата, дело на Тарасенко, Алекс Пиетранджело и Алекзандър Стийн домакините стигнаха до убедителния успех, който обаче е едва трети за тях през сезона. Game over. The #Blackhawks fall in St. Louis. #CHIvsSTL pic.twitter.com/hQZaVNzGzj — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) October 28, 2018 Германският национал Леон Драйсайтл отбеляза по най-добрия начин 23-тия си рожден ден, след като заби две шайби във вратата на Нешвил за победата на Едмънтън с 5:3 като гост в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация.

