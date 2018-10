Вижте как изглеждаше мотора на Маркес след удара със Зарко

Марк Маркес не катастрофира след удара със сателитния пилот на Yamaha Йоан Зарко, но въпреки това се оттегли заради щетите по мотора си. Машината на испанеца бе ударена отзад, като окачването бе счупено и дори имаше следи от гумата на Зарко.

Marquez is OUT of the #AustralianGP ! Contact with Zarco's bike saw him return to pitlane. pic.twitter.com/beOPRNlo4M

Въпреки отпадането на двамата пилоти, те са доволни, че никой от тях не пострада сериозно, тъй като инцидентът стана при скорост от 280 км/ч. От отчупените части на мотора на Зарко обаче бе ударен друг пилот - Алейш Еспергаро.

Hoy hemos tenido mucha suerte, físicamente estamos bien. @JohannZarco1 ha venido a disculparse, gran gesto por su parte. Lance de carrera!

Today we were very lucky, we are physically well. @JohannZarco1 has apologized, great gesture. It’s part of the races. #AustralianGP pic.twitter.com/h0yqPie8yO