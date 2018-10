НБА ЛеБрон Джеймс излезе на 6-о място по точки във вечната класация в НБА, Грег Попович също с историческо постижение 28 октомври 2018 | 10:06 - Обновена 0 0 0 0 9



С огромен принос за победата на Сан Антонио бе гардът ДеМар ДеРоузън, който завърши с 30 точки, 12 борби и 8 асистенции, като вкара и ключов кош 15 секунди преди края, за да даде преднина от три точки на тима си. Руди Гей и плеймейкърът Брин Форбс също се включиха силно, като добавиха по 16 точки, а с 15 остана ЛаМаркъс Олдридж. .@KingJames just keeps climbing.



With 35 points tonight, he moves to 6th on the NBA's all-time scoring list. pic.twitter.com/DZxGZXT7bc — SportsCenter (@SportsCenter) October 28, 2018 За Лейкърс най-добър бе Джеймс, който освен 35-те си точки, взе и 11 борби. След този мач бившият играч на Кливланд и Маями има общо 31 202 точки, които са с 14 повече от тези на Новицки. Джеймс е на малко повече от 200 точки изоставане от легендарния център Уилт Чембърлейн и по всяка вероятност ще успее да го задмине на петата позиция при реализаторите още през ноември месец. С 15 точки за Лейкърс в мача завърши Кайл Кузма.



Победата над Лейкърс бе по-специална за старши треньора на Сан Антонио Грег Попович, който стана петият треньор в историята с 1 200 победа срещу името си. Преди него това сториха единствено Дон Нелсън, Лени Уилкинс, Джери Слоън и Пат Райли. Congrats to Coach Gregg Popovich of the @spurs on becoming the 5th coach to surpass 1,200 wins! #GoSpursGo pic.twitter.com/AlPLr0YPo9 — NBA (@NBA) October 28, 2018 Милуоки Бъкс записа най-силния си старт на сезона от 1971 година насам, след като постигна шеста поредна победа. Този път "елените" се наложиха със 113:91 над Орландо Меджик като домакин. Янис Антетокунбо изигра поредния си силен мач за Милуоки, като отбеляза 21 точки за едва 19 минути на терена. Домакините натрупаха преднина от над 15 точки още в началото на третата част и до края не дадоха никакви шансове на "магьосниците". Крис Мидълтън добави 18 точки за Милуоки, а за Орландо най-полезен с 16 точки бе Никола Вучевич.



Юта Джаз нанесе първо поражение за сезона на Ню Орлиънс Пеликанс, след като се наложи като гост със 128:111. 28 точки за тима от Солт Лейк наниза плеймейкърът Рики Рубио, който достави и 12 асистенции на съотборниците си. "Джазмените" решиха изхода от срещата във втората четвърт, в която вкараха 36 точки срещу само 18 за "пеликаните". С 25 точки и 14 борби за Юта завърши центърът Руди Гобер, а Донован Мичъл прибави още 22 точки. За домакините, които играха без контузения си лидер Антъни Дейвис, с 25 точки се отличи Никола Миротич.

