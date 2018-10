Моторни спортове Латвала води пред Ожие и Льоб на рали Испания (видео) 28 октомври 2018 | 10:04 - Обновена 0 0 0 0 0 Яри-Мати Латвала стана четвъртият различен лидер на рали Испания след съботните етапи. Пилотът на Toyota преследва първата си победа в Световния рали шампионат (WRC) от 20 месеца насам. Променящите се метеорологични условия бяха ключов фактор в събота, тъй като пилотите, които стартираха последни трябваше да се справят със силен дъжд. #WRC - @JariMattiWRC now heads the @RallyRACC, ahead of @SebOgier & @SebastienLoeb https://t.co/UYhXKmoyKh — FIA (@fia) October 27, 2018 В началото на деня начело бе От Танак отново с Toyota. Естонецът, който е сред претендентите за титла този сезон, спука гума преди обяд и това му коства преднината от 33 секунди. В този момент начело застана Дани Сордо с Hyundai. Испанецът се задържа на първата позиция за кратко, тъй като бе най-бавният от WRC пилотите в съботния следобед. Той се свлече до шестата позиция, докато Латвала поведе. Финландецът има аванс от 4.7 секунди преди старта на състезателните етапи в последния неделен ден. "Беше доста кално и бях внимателен, за да не повредя гума, както направи Танак по-рано. Бях много предпазлив на излизането от завоите. Не бях уверен в колата, но все пак съм начело", сподели Латвала. Докато Танак призна, че шансовете му за титлата вече са мъртви, другият претендент Себастиен Ожие с Ford напредна от петото до второто място. Третото място зае Себастиен Льоб, който за трети път този сезон стартира във WRC кръг със Citroen. Деветкратният рали шампион има преднина от 1.3 секунди пред Елфин Еванс с Ford и подиумът все още не е никак сигурен. Anything is possible @SebastienLoeb currently P3 @RallyRACC



Tune in and follow the final 4 Stages on Sunday from 7:35 am (UTC+1) on https://t.co/twccZ0hRvh #WRCLive @AnonimoWatches @CitroenRacing @AbuDhabiRacing1 @Michelin_Sport @redbullESP #WRC #ChampionshipBattle pic.twitter.com/bXxCQCrlaC — WRC (@OfficialWRC) October 27, 2018 Лидерът в генералното класиране на шампионата Тиери Нювил с Hyundai е пети пред съотборника си Сордо и Есапека Лапи, който се завъртя и изгуби време на дъждовния етап следобед. Крейг Брийн със Citroen и Танак заемат осмата и деветата позиции.

