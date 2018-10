Трети пилот пострада от удара между Маркес и Зарко в MotoGP

Пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро също пострада от инцидента между шампиона в MotoGP Марк Маркес и сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко. Двамата се удариха с много висока скорост - около 280 км/ч на първия завой. Французинът излетя извън пистата, а моторът му се разби на парчета. Едно от по-големите удари Алейш по ръката, вследствие на което той получи лека контузия.

Oft. @AleixEspargaro nursing a sore hand after getting smacked by a piece of debris from the Marquez/Zarco incident. Says the plate he had fitted here last year has moved... #AustralianGP pic.twitter.com/qAz1hAk04O