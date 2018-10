Зарко с леки болки след шокиращата катастрофа

Сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко разкри, че изпитва само леки болки след шокиращата катастрофа, която претърпя, удряйки се в мотора на шампиона на MotoGP Марк Маркес. Инцидентът стана със скорост от 280 км/ч на австралийското трасе "Филип Айлънд".

@JohannZarco1 and @marcmarquez93 crash at 185mph on Gardner straight!



The Frenchman crashed out at T1 after a touch with the 2018 World Champion, damaging the back of back of Marquez' bike. Both riders okay.#MotoGP | https://t.co/91QVN3hqKY pic.twitter.com/frxCcYGbFn