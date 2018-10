Моторни спортове Винялес прекъсна най-дългата негативна серия на Yamaha в MotoGP, Маркес отпадна рано 28 октомври 2018 | 07:42 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес спечели състезанието за Гран При на Австралия в MotoGP и с това прекъсна най-дългата серияот 25 кръга без победи на конструктора си в цялата история на мотоциклетия спорт. Той стартира втори, падна до десетата позиция, но се възползва от хаоса след отпадането на шампиона Марк Маркес и поведе. The losing streak is over @maverickmack25 takes Yamaha's first win since the 2017 #DutchGP #AustralianGP pic.twitter.com/JT0wwIXOgN — MotoGP™ (@MotoGP) October 28, 2018 След като излезе веднъж начело, Винялес не сдаде първата позиция повече и финишира с преднина от секунда и половина спрямо пилота на Suzuki Андреа Яноне. Трети на подиума се качи Андреа Довициозо с Ducati, с което в топ 3 се събраха трима пилоти с три различни конструктора. Валентино Роси не успя да задържи темпото на Винялес. Доктора бе в челото, бореше се за втората позиция, но в крайна сметка финишира едва шести. Шампионът Марк Маркес пък отпадна още в първата част от състезанието след удар с Йоан Зарко. @JohannZarco1 and @marcmarquez93 crash at 185mph on Gardner straight!



The Frenchman crashed out at T1 after a touch with the 2018 World Champion, damaging the back of back of Marquez' bike. Both riders okay.#MotoGP | https://t.co/91QVN3hqKY pic.twitter.com/frxCcYGbFn — MotoGP™ (@MotoGP) October 28, 2018 Новият стар световен шампион на MotoGP Марк Маркес стартира от полпозишън за пети пореден път на австралийската предизвикателна писта "Филип Айлънд". Втори тръгна пилотът на Yamaha Маверик Винялес, който изравнява най-добрия си резултат в квалификация този сезон. От трето място стартира сателитния пилот на Yamaha Йоан Зарко. Шампионът за сезона е ясен, но все още има интрига около втората позиция, за която претендират ветеранът на пистата Валентино Роси (Yamaha) и Андреа Довициозо (Ducati). Силен старт на няколко пилоти принуди Маркес да намали темпото и да се свлече до петото място след първия завой, за да не се удари с никого. Лидерството пое за кратко сателитният пилот на Ducati Данило Петручи, но още във втория завой излезе извън очертанията на трасето. From the lead to the gravel for @Petrux9 #AustralianGP pic.twitter.com/YNENjLc7E3 — MotoGP™ (@MotoGP) October 28, 2018 Джак Милър зае първото място, докато Андреа Яноне със Suzuki се движеше зад него. Маркес навакса изоставането, а Андреа Довициозо също напредна с шест места. За сметка на това Винялес направи още един традиционен за себе си старт този сезон и от втората позиция падна до десетата до края на първата обиколка. Маркес успя да излезе начело и поведе. Зад него застана Дови, но в третата обиколка Йоан Зарко го изпревари. Французинът се опита да мине пред Марк, но не успя и удари машината на Маркес отзад при завой номер 1. Французинът катастрофира агресивно със скорост от около 250 км/ч. Ударът на Зарко повреди мотора на Маркес и той бе принуден да се оттегли от състезанието. HUGE MOMENT @JohannZarco1 hits the back of @marcmarquez93 and crashes out!



Luckily #RiderOK!#AustralianGP pic.twitter.com/tBiqeCuUFq — MotoGP™ (@MotoGP) October 28, 2018 Най-добре от хаоса около падането на Маркес се възползва Винялес, който се възстанови от ужасния си старт. Зад него успя да излезе съотборникът му Валентино Роси, а за третата позиция започнаха борба двамата пилоти на Ducati Алваро Баутиста, Андреа Довициозо и Андреа Яноне. It's a Yamaha 1-2 and @maverickmack25 is making a break for it! #AustralianGP pic.twitter.com/b1LoluVHJO — MotoGP™ (@MotoGP) October 28, 2018 Преди състезателната дистанция да бъде преполовена катастрофира и вторият заводски пилот на Honda Дани Педроса, което означава, че отборът няма да вземе никакви точки от австралийския кръг. 14 обиколки преди края Баутиста и Дови изпревариха Доктора, а обиколка по-късно това направи и Яноне, което остави Валентино на пето място. Баутиста не успя да задържи позицията си за дълго и Дови мина пред него. @maverickmack25 may have charged away!



But the battle for second is raging! #AustralianGP pic.twitter.com/aDCg73zGWz — MotoGP™ (@MotoGP) October 28, 2018 Седем обиколки преди края Винялес водеше уверено с четири секунди преднина пред групата от петима пилоти, която се бореше за второто и третото място. След още две завъртания Яноне успя да излезе на второ място, следван от Дови, и навакса две секунди от аванса на Винялес. Зад топ 3 финишира Баутиста, който този уикенд направи дебюта си с машината на Ducati GP18, замествайки контузения Хорхе Лоренсо. Пети остана вторият пилот на Suzuki - талантът Алекс Ринс.

