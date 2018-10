На живо: Кубрат Пулев - Хюи Фюри! Гледайте битката тук!

Най-очакваната битка на боксовата гала в “Арена Армеец” в София Кубрат Пулев - Хюи Фюри започва. Кобрата и братовчедът на Тайсън Фюри излизат един срещу друг в битка за претендент №1 за световната тила на IBF. Допълнителна охрана в залата е осигурена, заради присъствието на големия антураж на Хюи Фюри и сериозната английска агитка, които се държат предизвикателно и вулгарно, поради което има опасения от физически разпри.

ПЪРВИ РУНД

Фюри започна с мерене на дистанция чрез леви прави, като опита неуспешно два десни кроса, а Кобрата бе в изчаквателна позиция, като не допускаше нещо да го изненада. Англичанинът отново демонстрира доброто си движение на горната част на тялото с идеята да е трудна мишена, но левият прав на Пулев го респектира. Малко по-късно отново по същия начин Фюри се оттласна от въжетата, след като усети ръкавицата на Кобрата, който във втората част от рунда започна да загражда опонента си. Фюри опита да обърка българина със смяна на гардове и пласира ляв прав в последните секунди, само че Пулев го разтърси с деснячка.

ВТОРИ РУНД

От ъгъла на Фюри трябваше да използват и тампон, за да го освежат на почивката. Той зае защитна позиция в началото на рунда и обикаляше около въжетата, като гардът му бе много нисък. Първият значим удар бе точен ляв прав на Кобрата, преди експлозивни размени от близка дистанция да завършат с клинчове. Дясно кроше на Фюри бе парирано с ръкавица от Кубрат, който го притисна в ъгъла и пласира лявата си ръка в лицето му. Нов страхотен ляв прав на Пулев разкървави сериозно лявото око на Фюри и той трябваше да бъде третиран, защото аркадата му бе сериозна, но имаше късмет, че се случи в края на рунда!





ТРЕТИ РУНД





От самото начало Фюри се впусна в бесни атаки и размяташе леви и десни крошета, но нищо не попадна чисто по тялото или главата на Пулев. Британецът отчете две попадения след комбинация в тялото, но Пулев изглеждаше спокоен и солиден, макар и в защитна позиция. Впоследствие Кобрата се окопити и отново започна да загражда противника, като го натика в ъгъла и направи добра комбинация с дясно кроше, а после и в клинча пласира няколко къси удара. В крайна сметка Фюри кървеше все така осезаемо, но рундът бе сравнително равностоен.



READY TO FIGHT @hughiefury is getting his hands wrapped. He's one hour away from his showdown with Kubrat Pulev#PulevFury

Sofia

TONIGHT 9pm

@channel5_tv #TeamMTKGlobal #Bulgaria #Sofia pic.twitter.com/uLUzqGq9GE

— MTK Global (@MTKGlobal) 27 октомври 2018 г. />