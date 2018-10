Бивш селекционер на Англия е приет в болница по спешност

Бившият мениджър на националния отбор на Англия Глен Ходъл е бил приет в болница тази сутрин, съобщи "БТ Спорт". 61-годишният Ходъл, който бе начело на "трите лъва" между 1996 и 1999 година, е пристигнал на работното си място в телевизията тази сутрин, но се е почувствал зле, колабирал е и е бил откаран в болница", заяви говорителят на "БТ Спорт" Джейк Хъмфри.

Glen Hoddle in hospital after collapsing at BT studios https://t.co/q9C3NzU9Xk