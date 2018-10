Теса Уорли триумфира в първото състезание за сезона от Световната купа

Французойката Теса Уорли спечели гигантския слалом в Зьолден (Австрия), с който официално бе открит сезон 2018/19 в алпийските ски. 29-годишната световна шампионка от Санкт Мориц бе брилянтна във втория манш, в който даде най-добро време от 1:01.40 минути и с общ резултат от 2:00.51 минути не остави шансове на съперничките си.

#fisalpine : French Tessa Worley won Solden Giant Slalom to achieve first season win and 13th overall.



2nd place for Italian Federica Brignone, 3rd American Mikaela Shiffrin.#Solden #alpineskiing pic.twitter.com/0jzG9sK3Yh