Тенис Свитолина за първи път на финал на шампионата на WТА 27 октомври 2018 | 15:22 - Обновена 0 0 0 0 1 Елина Свитолина се класира за финала на Шампионата на WТА в Сингапур. Украинката надигра на полуфиналите холандката Кики Бертенс със 7:5, 6:7(5), 6:4 след два часа и 37 минути игра и за първи път в кариерата си достигна до заключителния мач на Шампионата на WТА. Свитолина започна с ранен пробив и поведе с 3:1 в първия сет, след което спечели със 7:5. Recover , Rest ‍, Regroup ‍! See you tomorrow in the Finals @WTAFinalsSG pic.twitter.com/bz6sowkYnI — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) October 27, 2018 Бертенс, която започна турнира като резерва на мястото на контузената Симона Халеп, изравни сетовете след тайбрек във втория, който взе със 7:5. В решителната трета част Свитолина, номер 7 в света, отново направи ранен пробив и успя да затвори мача с 6:4. В мача за титлата Свитолина ще срещне победителката от другия полуфинал по-късно днес между Слоун Стивънс и Каролина Плишкова. .@ElinaSvitolina outlasts Bertens, 7-5, 6-7(5), 6-4!



