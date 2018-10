Лека атлетика Ингебритцен и Дуплантис са Изгряващите звезди на Европа за 2018 г. 27 октомври 2018 | 14:14 0 0 0 0 0



After their unprecedented feats in 2018, Armand Duplantis and Jakob Ingebrigtsen are the joint men’s Rising Stars!



Duplantis, 18, cleared 6.05m to win European pole vault gold and Ingebrigtsen became the first athlete to win a 1500/5000m double in Berlin at 17.#GoldenTracks pic.twitter.com/FU8BfWfGzz — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2018 18-годишният Дуплантис имаше изключително успешна и силна състезателна година, в която три пъти подобри световния рекорд за юноши под 20 години и стигна до златото в Берлин с рекорд на шампионатите от 6.05 метра. Ингебритцен пък направи европейски дубъл при мъжете на 1500 и 5000 м само на 17 години.





21-годишната хърделистка спечели европейската титла на 100 метра с препятствия в германската столица две години след световното злато за девойки под 20 години в Бидгошч.



Two-time European 800m champion Nataliya Pryshchepa is the recipient of the Fair Play Award.



The Ukrainian showed excellent sportsmanship in the 800m heats, helping up and consoling Renee Eykens who fell in the home straight.#GoldenTracks pic.twitter.com/hVRLR2twbn — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2018 Оттеглилият се от спорта по-рано през годината Грег Ръдърфорд, който спечели пет големи титли на открито в скока на дължина между 2012 и 2016 г., беше отличен за постижения през цялата си кариера, а украинката Наталия Пришерпа получи награда за феърплей за това, че е помогнала на белгийката Рене Ейкенс при падане в сериите на 800 метра.

Двама от тримата финалисти в категорията Изгряваща звезда при мъжете в Европа за годината бяха избрани за победители. Това се случва за първи път в историята на тази класация. За победители бяха избрани европейските шампиони от Берлин 2018 в овчарския скок Арманд Дуплантис (Швеция) и на 1500 и 5000 метра Якоб Ингебритцен (Норвегия).18-годишният Дуплантис имаше изключително успешна и силна състезателна година, в която три пъти подобри световния рекорд за юноши под 20 години и стигна до златото в Берлин с рекорд на шампионатите от 6.05 метра. Ингебритцен пък направи европейски дубъл при мъжете на 1500 и 5000 м само на 17 години.За Изгряваща звезда на Европа при дамите на 2018-а година беше избрана Елвира Херман (Беларус). Тя стана първата представителка на своята страна, която получава подобно признание. Наградата й бе връчена от вицепрезидента на Европейската атлетика и президент на БФЛА Добромир Карамаринов.21-годишната хърделистка спечели европейската титла на 100 метра с препятствия в германската столица две години след световното злато за девойки под 20 години в Бидгошч.Оттеглилият се от спорта по-рано през годината Грег Ръдърфорд, който спечели пет големи титли на открито в скока на дължина между 2012 и 2016 г., беше отличен за постижения през цялата си кариера, а украинката Наталия Пришерпа получи награда за феърплей за това, че е помогнала на белгийката Рене Ейкенс при падане в сериите на 800 метра.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 103

1