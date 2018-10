Отказал на ЦСКА-София пое Филипините

Бившият селекционер на Англия Свен-Йоран Ериксон ще води националния отбор на Филипините. 70-годишният швед, който в последно време бе свързван с поста селекционер на Ирак и Камерун, ще пристигне в Манила следващата седмица за тренировъчния лагер на филипинците преди регионалния турнир за Купата Сузуки, който започва на 8 ноември.

JUST IN: @TheAzkalsPH agree to terms with former England manager Sven Goran Eriksson on an initial six-month engagement which means he will be handling team in @affsuzukicup and @afcasiancup. Eriksson (with Azkals manager @dscpalami) will work together with Scott Cooper. pic.twitter.com/KBYNLR16fQ