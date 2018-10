Бейзбол 2 в 1: ЛА Доджърс оцеля в чудовищен мач за историята (видео) 27 октомври 2018 | 12:30 - Обновена 0 0 0 0 0



Геройски издържалите до края фенове по трибуните на практика изгледаха два мача на цената на един билет, мигновено превърнал се в безценен колекционерски артикул. Голяма част от оригинално присъствалата публика от 53 114 души изслуша два пъти легендарната песен Take Me Out to the Ball Game, пускана традиционно по средата на 7-ия ининг. Тази нощ бейзболният химн прозвуча за втори път в 14-ия.







Точка на маратонския двубой сложи Макс Мънси в затварянето на деветата допълнителна част, изстрелвайки откриващ хоумрън срещу Нейтън Евалди (L 0-1). Деветият питчер на "червените чорапи" за вечерта всъщност трябваше да бъде стартер за гостите в мач №4, но тази възможност отпадна, след като той хвърли 97 топки за 6+ ининга като риливър нощес.



Иронията е, че Евалди можеше да се окаже и победител, ако 13-ият ининг не се беше развил по куриозен начин. В отварянето му Бостън вкара точка за 2:1 след грешно хвърляне към първа база и впоследствие беше на един аут разстояние от съкрушаващ аванс от 3-0 в Световните серии. Само че при 2 аута в затварянето Лос Анджелис изравни след... грешно хвърляне към първа база.







Домакините от Доджърс поведоха с 1:0 още в 3-тия ининг с хоумрън на Джок Пидърсън. Атаката на Ред Сокс пък беше безпомощна срещу стартера Уокър Бюлър и удари само 2 хита за 7 "шътаут" ининга. В 8-ия обаче на възвишението се качи клоузърът Кенли Янсен (BS 1), който веднага беше разпечатан от Джаки Брадли-младши с изравнителен хоумрън.



Последвалата драма в екстра инингите последователно счупи или изравни всички рекорди за продължителност извън редовния сезон на Висшата лига. Първо бе задминат най-дългият мач по време в Световните серии (5,41 ч. в мач №3 между Хюстън Астрос и Чикаго Уайт Сокс през 2005 г.). После в историята бяха пратени най-дългите мачове по брой ининги в Световните серии (14 ининга – в мач №2 между Бостън Ред Сокс и Бруклин Робинс през 1916 г.; в споменатия мач №3 от 2005 г.; и в мач №1 между Канзас Сити Роялс и Ню Йорк Метс през 2015 г.).







След това беше постигната най-голяма продължителност изобщо в плейофите, прескачайки летвата от 6,23 ч., поставена от Сан Франциско Джайънтс и Вашингтон Нешънълс в мач №2 от дивизионните серии през 2014 г. Същият този двубой, както и мач №4 между Атланта Брейвс и Хюстън Астрос в дивизионните серии през 2005 г., бяха единствените 18-инингови срещи в плейофите досега. Третата такава донесе победата на Алекс Ууд (W 1-0), изработил чиста защита в последния ининг.



Най-забележителното от всичко е, че маратонският сблъсък между Лос Анджелис Доджърс и Бостън Ред Сокс продължи повече от целия финал в МЛБ през 1939 г. Тогава Ню Йорк Янкис разчиства Синсинати Редс с 4-0 за общо 7,05 ч. Мач №4 от Световните серии през 2018 г. е тази вечер, отново на ст. "Доджър".











СВЕТОВНИ СЕРИИ В МЛБ 2018



Мач №3, 26 октомври

ЛА Доджърс - Бостън Ред Сокс 3:2 (18 ининга) (1-2 в серията до 4 победи)

"Доджър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 R

H

E

БОСТЪН

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

7

1

ЛА

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

11

1

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 414

