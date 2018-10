Honda финализира детайлите по дебюта на Лоренсо

Ducati постигнаха споразумение с Honda по отношение на условията, при които Хорхе Лоренсо може да премине от единия в другия отбор. Испанецът ще прекара сезон 2019 и 2020 в японския тим, като италианците няма да му попречат да започне работа с Honda възможно най-рано.

Sometimes we are not agree on the way to compete... but I recognize talent and excellence and there’s no doubt about it. Congratulations @marcmarquez93 you've been the best again. pic.twitter.com/MNJajIpAbz