Маркес спечели пети пореден MotoGP полпозишън в Австралия

Световният шампион за сезон 2018 в MotoGP Марк Маркес спечели своя пети пореден полпозишън на австралийската писта "Филип Айлънд" (2014 - 2018). Зад него на второ и трето място ще се наредят утре двама пилоти с Yamaha - Маверик Винялес, който демонстрира много висока скорост в Австралия, и Йоан Зарко със сателитна машина.

#MotoGP Q2 @marcmarquez93 takes his 5th successive Phillip Island pole!



He heads Yamaha pair @maverickmack25 and @JohannZarco1 on the front row!#AustralianGP pic.twitter.com/NH3hjkZhOZ