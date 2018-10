Моторни спортове Маркес измести Винялес от първото място в третата MotoGP тренировка 27 октомври 2018 | 07:52 0 0 0 0 0 Световният шампион за сезон 2018 в MotoGP Марк Маркес бе най-бърз в третата свободна тренировка от състезателния уикенд в Австралия. Той измести на втора позиция пилотът на Yamaha Маверик Винялес. Another crash for @marcmarquez93



The newly crowned Champion tips off at Turn 4 on his outing lap!#AustralianGP pic.twitter.com/SN3Pe1NNXU — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2018 Маркес отново претърпя лек инцидент - този път на четвъртия завой на трасето "Филип Айлънд" 25 минути преди финала на сесията. Завой номер 1 стана арена и на още една катастрофа - този път на сателитният пилот на Yamaha Хафиз Сиахрин. Turn 1 claims another victim



A scarily fast crash for @Hafizh_pescao55 who is stretchered away from the side of the track #AustralianGP pic.twitter.com/ArrnKJx8jd — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2018 Докато Маркес се връщаше в бокса за нов мотор, Андреа Яноне със Suzuki оглави подредбата с първо време под минута и 30 сек. Десет минути по-късно Винялес подобри постижението му. Валентино Роси обаче бе първият пилот, който подобри собственото си време от петъчните тренировки. С последните си атаки Маркес все пак излезе начело с преднина от 0.04 сек от Винялес, а Милър, Яноне и Роси ги последваха като единствените други пилоти с обиколка под минута и 30 сек.

