От Танак води уверено на рали Испания, Ожие и Нювил се бавят

Пилотът на Toyota и претендент за титлата в Световния рали шампионат (WRC) От Танак поведе уверено на рали Испания. Естонецът финишира втори зад Андреас Микелсен с Hyundai най-трудния петъчен етап. В общата подредба в Испания Танак води с 11.7 секунди спрямо Елфин Еванс от M-Sport Ford."Последната отсечка приличаше на писта. Беше изключително хлъзгаво на места", коментира Танак, който завърши в топ 2 във всичките три сутрешни етапа в петък.Момент на гняв и разочарование претърпя съотборникът на Танак – Яри-Мати Латвала, който напълно разруши лявата си задна гума, докато водеше с 10 секунди. Финландецът не пожела да говори пред медиите в сервизния парк на обяд. Той падна до десетата позиция в общата подредба.

Внимателното и предпазливо каране се отплатиха на Еванс, който се изкачи на втората позиция след затрудненията на Латвала. Пилотът с Ford Fiesta има аванс от 7.5 секунди спрямо третия Дани Сордо с Hyundai. Съотборникът на Дани Андреас Миклесен заема четвъртата позиция. Норвежецът направи промени по задната част на автомобила си преди старта на четвъртия етап, след които се чувстваше по-комфортно с управлението на автомобила.

WRC standings after SS4 -

1. Tänak 49m 38.8sec

2. Evans +11.7sec

3. Sordo +19.2sec

4. Mikkelsen +23.2sec

5. Ogier +24.4sec

6. Loeb +27.5sec.

Latvala fell to 10th with wheel damage #WRC