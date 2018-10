Тенис Осака се отказа след един сет срещу Бертенс 26 октомври 2018 | 13:45 0 0 0 0 0

.@kikibertens seals her spot in the @WTAFinalsSG semifinals as Naomi Osaka's season ends on a sour note.



HIGHLIGHTS--> https://t.co/o8e1nre1zC pic.twitter.com/E6q6hXcvCA — WTA (@WTA) October 26, 2018 Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2018 година Осака поиска медицинско прекъсване преди последния гейм от първата част, но след това загуби подаването си без да запише точка и не беше в състояние да продължи участието си в мача.

.@kikibertens in through to the @WTAFinalsSG semifinal!



As @Naomi_Osaka_ is forced to retire due to injury. pic.twitter.com/I6kjCADz6o — WTA (@WTA) October 26, 2018 Вторият двубой от групата е между шампионката от "Уимбълдън" Анжелик Кербер и финалистката от "Ролан Гарос" Слоун Стивънс. Това е директен сблъсък за място на полуфиналите в турнира. Дебютантката Кики Бертенс се класира за полуфиналите на Шампионата на WТА в Сингапур с награден фонд седем милиона долара. В двубой от Червената група холандката, поставена под номер 8 в схемата, спечели с 6:3 в първия сет от двубоя срещу Наоми Осака, а след това японката се отказа заради контузия в крака.Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2018 година Осака поиска медицинско прекъсване преди последния гейм от първата част, но след това загуби подаването си без да запише точка и не беше в състояние да продължи участието си в мача.Вторият двубой от групата е между шампионката от "Уимбълдън" Анжелик Кербер и финалистката от "Ролан Гарос" Слоун Стивънс. Това е директен сблъсък за място на полуфиналите в турнира. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 184

1