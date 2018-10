Първи "трипъл-дабъл" на ЛеБрон Джеймс с екипа на Лейкърс

Домакините направиха силна серия от 19:4 в последния период на двубоя. Кайл Кузма завърши с 22 точки, докато съотборникът му Джавейл Макгий се отличи с 21 точки за победителите. Макгий завършва с над 20 точки в два последователни мача в НБА за първи път след 2012 година, когато носеше екипа на Вашингтон.

LeBron James shares his thoughts on his first triple-double as a member of the Lakers. pic.twitter.com/btVUYb4k1k