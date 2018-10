Моторни спортове Винялес най-бърз в първата тренировка от MotoGP, Маркес падна 26 октомври 2018 | 07:45 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес бе най-бърз в първата свободна тренировка от MotoGP на австралийската писта "Филип Айлънд", докато пресният шампион на 2018-а Марк Маркес катастрофира пет минути преди края на сесията. #MotoGP FP1 @maverickmack25 hits the top of the times ahead of local boy @jackmilleraus and @Petrux9 #AustralianGP pic.twitter.com/MFd3mvYF63 — MotoGP™ (@MotoGP) October 26, 2018 Винялес записа отличното си време от 1:29.952 мин още в първата половина от сесията и то остана начело до края въпреки серията от атаки в заключителните минути на тренировката. Целият график за деня бе забавен заради дъжда, който се изсипа преди тренировката от Moto3. След като на най-младите мотоциклетисти им бе дадена зелена светлина да излязат на пистата, се стигна до катастрофа на трасето и разливане на масло, което бе по-трудно за изчистване на мокро. Когато дойде времето за кралския клас, "Филип Айлънд" вече бе изсъхнала. Времената започнаха от минута и 31 сек, но след 15 минути Маркес и сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу намалиха на минута и 30 сек, а Винялес първи слезе под тази бариера. Първият инцидент стана по средата на тренировката. Дани Педроса с Honda загуби предницата на мотора на бързия завой номер 1. Испанецът не пострада и успя да излезе отново на трасето с втория мотор. На съшия завой затруднения срещна и Валентино Роси с Yamaha. Доктора обаче успя да задържи мотора си. A fast get-off for @26_DaniPedrosa down a Turn 1



You don't have a slow crash there! Luckily he looks to be OK #AustralianGP pic.twitter.com/npMZPTK84A — MotoGP™ (@MotoGP) October 26, 2018 Маркес падна точно след като смени задната си гума със софт. Започвайки летящата си обиколка, той имаше потенциал за първото място с най-бързи първи два сектора. The champ is down! @marcmarquez93 hits the deck hard at Turn 10!



He's straight back to his feet but he felt that one! pic.twitter.com/vBFrylvYV8 — MotoGP™ (@MotoGP) October 26, 2018 Зад Винялес се наредиха трима пилоти с Ducati - Джак Милър, Данило Петручи и Андреа Довициозо. Кръчлоу падна до петото място, а Маркес остана шести. Валентино Роси завърши сесията десети. Алваро Баутиста остана 14-и при дебюта си със заводската машина на Хорхе Лоренсо в Ducati. Той завърши тренировката със странни кадри как бута мотора си обратно в бокса. Заради промяната в графика, втората тренировка ще започне в 08:20 ч. и ще продължи до 09:05 ч.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 121 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1