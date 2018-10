Марсело: Кристиано Роналдо е много голям, но никой не е по-голям от Реал Мадрид

“След като приключи ваканцията и се върнахме към ежедневието в Реал Мадрид, отсъствието на Кристиано беше изненада за нас. Мислехме, че няма да напусне Реал. Минаха девет години, в които играхме заедно. Всеки винаги го уважава като професионалист и го възхвалява като човек. Станахме големи приятели, но животът продължава. Всеки знае какво трябва да направи. Всеки си има свои цели и проблеми. Както се шегуваме в отбора, няма полза от това да плачеш. Един идва, а друг си тръгва.

Marcelo: “Ending our holidays and coming back to the routine of Real Madrid without Cristiano Ronaldo was a surprise for us. We thought he wouldn't go.” pic.twitter.com/9dq4uCEpHy