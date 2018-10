Англия Гуардиола: Невъзможно е да поема друг английски отбор 25 октомври 2018 | 18:39 - Обновена 0 0 0 0 0



“Статистиката и числата са хубави, но числата не са страст. Това нищо не ти дава. По-добре е да кажа след 10 години, че помня този финал и колко добре играхме, да помня начина, по който сме го направили. Разбира се, титлите са важни и са ми помогнали да имам работа и да продължавам да се трудя за моята страст. Но мисля, че всички мениджъри са щастливи със старите си играчи, когато можем да се прегърнем и да имаме добри взаимоотношения. Всеки обича да бъде обичан, това е тайната на нашите животи. Ще бъде манчестърец до края на живота ми. Ще бъда фен на Манчестър Сити и ще е невъзможно да тренирам друг английски тим, защото усещам любовта на хората тук. Когато хората ме питат какво искам - да бъда обичан. Най-приятното нещо е, когато се чувстваш добре с останалите хора”, сподели Гуардиола пред BBC Radio 5 Live. Mancunian for life! Pep Guardiola is not interested in managing another Premier League side after Man City. https://t.co/rXIXB9N2Gv pic.twitter.com/5xOEdUDZ9j — Goal (@goal) October 25, 2018 Наставникът говори също така и за своя ментор в Pep Guardiola talks exclusively to @bbc5live about his life, his loves and his favourite music. Pep - as you've never heard him before.



Pep Music on air tonight at 7pm or download NOW https://t.co/ItRuOmd0O4@ManCity @GuillemBalague @PepTeam pic.twitter.com/856hGl0gJi — BBC North PR (@BBCNorthPR) October 25, 2018 "Смятам, че човечеството върви напред, защото хората не приемат каква е реалността и се опитват да открият нови неща. Ако не се опитваш да бъдеш креативен и не питаш защо трябва да правим това, а защо не по друг начин, то тогава човечеството не съществува повече. Този тип хора са необходими, за да направят човечеството много по-добро. Футболът е приятен, защото каквото работи днес, не работи утре. Понякога правиш нещо добре и си казваш "добре, ако продължим по същия начин, ще започне да става зле". Когато видиш сигналите и имаш чувството, трябва да направиш нещо различно. Всички мениджъри вземаме много решения заради чувства. Имаме много информация за предстоящите противници. Слагаш я в мозъка, но трябва да преживееш чувствата", допълни той.

