ПСЖ иска да измъкне Тони Кроос от Реал Мадрид

Полузащитникът на Реал Мадрид Тони Кроос може да напусне клуба още през зимата. Според "El Mundo Deportivo", Пари Сен Жермен преговаря с 28-годишния германец. За трансферът на халфа лично е настоял Томас Тухел, който го смята за идеалния футболист за системата, която налага.

Calciomercato: PSG wants to sign Toni Kroos for next season. pic.twitter.com/AG5GUIpTLm