Тенис Свитолина детронира Вожняцки и отива на полуфиналите непобедена 25 октомври 2018 | 17:37

Втората поставена Вожняцки имаше шанс да се класира за полуфиналите, но само ако спечели в два сета. Тя взе първата част с решаващ пробив в 11-ия гейм, а във втория сет поведе с брейк за 2:1. Свитолина веднага изравни, а при 6:5 реализира нов пробив при петата си възможност, с което си гарантира продължаване напред.

Украинката стигна и до пълен обрат, след като реализира единствен пробив в осмия гейм на третата част, с което си осигури първото място в групата и заработи допълнително 153 хиляди долара от наградния фонд. Украинката Елина Свитолина се класира за полуфиналите на Шампионата на WTA в Сингапур с награден фонд 7 милиона долара. Поставената под номер 6 Свитолина детронира миналогодишната шампионка Каролин Вожняцки (Дания) след успех в последния мач от Бялата група с 5:7, 7:5, 6:3.

