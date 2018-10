НБА Къри е вкарал повече тройки от четири отбора този сезон (видео) 25 октомври 2018 | 17:12 0 0 0 0 0

On Wednesday, Stephen Curry scored 51 points in the first 3 quarters of the game, his 6th career 50-point game.



He is the 4th player over the last 10 seasons to score more than 50 points in the first 3 quarters of a game, joining Klay Thompson, Carmelo Anthony and James Harden. pic.twitter.com/Z8pJtcRgpZ — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 25, 2018

По този начин звездата на шампионите за шести път в кариерата си вкара поне 50 точки в един мач, а правейки го в първите три части на двубоя, постави името си до Клей Томпсън, Кармело Антъни и Джеймс Хардън, които са стигали до 50 точки в рамките на първите три периода от даден НБА мач. За шести път Къри вкарва 11 или повече тройки в един двубой.

Steph Curry has made more threes this season than four entire teams. pic.twitter.com/MG2Qm4GsMB — StatMuse (@statmuse) October 25, 2018

Освен това към настоящия момент Стеф има по-голям общ брой вкарани тройки от цели четири отбора от НБА - 33 срещу 26 (Оклахома Сити), 28 (Кливланд), 29 (Ел Ей Клипърс) и 32 (Ню Орлиънс). Къри стреля 52.4% от тройката до момента, като е успял в 33 от общо 63 опита.

