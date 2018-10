Баркли: Чувствам се като пълноценен нов играч в Челси

Полузащитникът на Челси Рос Баркли призна, че едва през този сезон започва да се чувства добре в клуба. Той премина при лондончани през миналия сезон от Евертън, но рядко намираше място в титулярния състав. През тази година обаче започна да играе редовно, което влияе положително на играча.

He didn't want to go on holiday so he could train over the summer.

He watched how Napoli played 3 hours a day so he could learn for Sarri.

He is the first in and last to leave training.



He is getting what he deserves!



