"Тур дьо Франс" ще стартира от Брюксел

Колоездачната обиколка на Франция през 2019 година ще започне на 6 юли в Брюксел и ще завърши на 28 юли в Париж, обявиха организаторите на най-престижното шосейно състезание в света.

В предстоящата обиколка, която ще бъде под номер 106, ще бъде отбелязана 100-годишнината от въвеждането на "жълтата" фланелка като символ на лидера в Тур дьо Франс. Стартът пък ще бъде в Белгия, като така организаторите ще отбележат 50 години от първата победа в Тура на Еди Меркс през 1969 година. Именно белгиецът, заедно с други три легенди на колоезденето в лицето на Бернар Ино, Мигел Индураин и Реймон Пулидор, презентираха на сцената етапите и техният маршрут.

Voici le parcours officiel du #TDF2019 ! / Here is the #TDF2019 route pic.twitter.com/dSsyynWXZ8