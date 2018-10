Интер иска да вземе бразилец от Барселона

Нападателят на Барселона Малком може да напусне отбора през януари. Според "Sport.es" представителите на Интер са в преговори с каталунците. Миланският клуб иска да наеме бразилец с опция за закупуване. Конкуренция на Интер може да направят Тотнъм и Арсенал. Малком премина в Барселона от Бордо миналото лято, но от началото на сезона е саписал едва 25 минути на терена.

My God is not dead pic.twitter.com/MMukvc1NhR