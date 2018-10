Тенис Нова отлична победа и Андреев е на 1/2-финал на юношеския "Мастърс" 25 октомври 2018 | 14:35 - Обновена 0 0 0 0 5

Adrian Andreev has to produce the full arsenal but finally finds a way through some gritty defence from Tao Mu in this epic rally!#JuniorMasters pic.twitter.com/EZZQa9MI4H — ITF (@ITF_Tennis) October 25, 2018 В първата част Адриан успя да стигне до пробив за 3:2 и да задържи преднината си до края сета. Вторият сет започна блестящо за Адриан, който реализира пробив още в първия гейм. Българинът постигна още един брейк за 4:1, а при 5:1 пропусна мачбол при сервис на Му Тао. При 5:2 Адриан сервира за успеха, но допусна за първи път от началото на турнира да бъде пробит. При 5:3 родната тенис надежда поведе с 40:15 и при втората си възможност затвори мача в своя полза.

Adrian Andreev produces a sensational lob as he breaks to open the second set against Tao Mu! pic.twitter.com/yV3xo0KXmo — ITF (@ITF_Tennis) October 25, 2018 Утре Адриан излиза в спор за първото място в групата срещу №1 в световната ранглиста Чун Цън от Китайско Тайпе. Чун Цън е първи поставен в схемата. През тази година Цън спечели титлите при юношите на “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”, а освен това игра финал на Australian Open и полуфинал на US Open. До момента Адриан и Цън са играли веднъж и победата е за нашето момче. Това стана миналата година на турнира “Еди Хер” в САЩ. Цън също има две победи до момента на турнира в Чънду.



