Колоездене КАС наложи доживотно наказание на бивш треньор на Ланс Армстронг 25 октомври 2018 | 14:19 - Обновена Белгиецът Йохан Брюйнел, дългогодишен треньор на Ланс Армстронг, получи доживотно наказание да се занимава със спортна дейност. Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана призна Брюйнел за виновен за разпространението на допинг в бившите отбори на седемкратния шампион от колоездачната Обиколка на Франция. Lance Armstrong's former team manager given lifetime ban from cycling https://t.co/kxXX3xPWUS — The Guardian (@guardian) October 25, 2018 Белгиецът е бил "върхът на схемата за разпространение на забранени вещества сред много състезатели в тимовете "ЮеС Постал" и "Дискавъри Чанъл" през годините". Йохан Брюйнел беше отстранен от спорта за 10 години още през лятото на 2012-а. Американската антидопингова агенция обаче поиска той да бъде наказан до края на живота и КАС удовлетвори жалбата. В писмо до съда белгиецът признава, че е извършил много грешки и изразява съжаление по този повод. Освен Брюйнел, още двама служители на отборите бяха санкционирани допълнително. Това са лекарят Педро Селая и физиотерапевтът Пепе Марти, които са наказани съответно доживот и за 15 години.

