Jaguar и Land Rover на турне из България

За трета поредна година почитателите на спортното и динамично шофиране, лукса и функционалността ще имат възможност да тестват най-новите и вълнуващи модели на Jaguar и Land Rover на специалното турне на двете марки – The Art of Performance и Above and Beyond Tour.



Тази година събитието ще се проведе на 26, 27 и 28 октомври в София, на ВИП паркинга на София Ринг Мол. Ще продължи в Плодив на 30 и 31 октомври на паркинга на комплекс Метро 1, намиращ се на бул. Санкт Петербург 135, ще мине през Бургас на 2 и 3 ноември на паркинга на Мол Плаза и ще завърши на 6 и 7 ноември във Варна на паркинга на Гранд Мол.



Моделите на Jaguar, които ще са на разположение за тестови шофирания по време на събитията ще бъдат спортният седан XE, комбинацията от стил и динамика XF, изключително пъргавият и мощен F-TYPE, първият кросоувър в историята на марката F-PACE и дръзкият и функционален Е-РАСЕ.



От луксозните всъдеходи на Land Rover, символи на лукс, комфорт и безгранични възможности, за тестови шофирания ще са налични спортният и динамичен Range Rover Sport, дръзката и авангардна дизайнерска икона Range Rover Velar, магнетичният и красив Range Rover Evoque, високопроходимият и функционален 7-местен Discovery и винаги готовият за семейни приключения Discovery Sport.