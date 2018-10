Голдън Найтс подписа договор за 35 милиона с играч отстранен за 20 срещи

Защитникът на Лас Вегас Голдън Найтс Нейт Шмид подписа нов шестгодишен договор на обща стойност 35,7 милиона долара, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига. 27-годишният бранител ще остане в щата Невада до края на сезон 2024/25, като през това време ще взима средно по 5,95 милиона долара на година.

