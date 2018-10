НБА ЛаВин повтори Джордан (видео) 25 октомври 2018 | 12:37 0 0 0 0 0



Експлозивният гард изигра само 24 мача през миналия сезон, защото претърпя контузия и скъса връзки на лявото коляно през февруари тази година. Сега той е възстановен и очевидно е решен да покаже на какво е способен, а с представянето си в първите четири мача на Булс за сезона повтори нещо, което досега бе правено единствено от легендарния Майкъл Джордан.

Bulls who have started a season with 4 straight 30+ point games:



Zach LaVine

Michael Jordan



That is all. — Bulls Talk (@NBCSBulls) October 25, 2018

Досега единствено №23 бе започвал сезон като баскетболист на Чикаго с четири поредни мача с 30 или повече точки, а сега ЛаВин стори същото. 23-годишният гард стартира кампанията с 30 точки срещу Филаделфия, после вкара 33 на Детройт, след което наниза 34 на Далас, а снощи имаше допълнителен повод за радост, защото освен че вкара 32 точки на Шарлът, донесе победа на своя тим.

Zach LaVine has scored at least 30 points in each of the Bulls' first 4 games this season.



He joins Michael Jordan in 1986-87 as the only players in @chicagobulls history with at least 30 points in each of the team's first 4 games of a season. pic.twitter.com/RLwI5NiCVW — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 25, 2018

Средните му показатели досега са 32.3 точки, 3.8 борби, 3.3 асистенции и 1.0 чадъра при 57.1% успевамост в стрелбата от игра и 40.0% от тройката.



ЛаВин пристигна в Чикаго през лятото на 2017 година като част от сделката, изпратила Джими Бътлър в Минесота. Зак ЛаВин имаше съществен принос за дебютната победа на Чикаго през новия сезон - 112:110 срещу Шарлът. Булс сложиха край на серията си от три мача без успех, като именно ЛаВийн вкара последните четири точки в срещата, с които донесе радост на феновете на “биковете”.Експлозивният гард изигра само 24 мача през миналия сезон, защото претърпя контузия и скъса връзки на лявото коляно през февруари тази година. Сега той е възстановен и очевидно е решен да покаже на какво е способен, а с представянето си в първите четири мача на Булс за сезона повтори нещо, което досега бе правено единствено от легендарния Майкъл Джордан.Досега единствено №23 бе започвал сезон като баскетболист на Чикаго с четири поредни мача с 30 или повече точки, а сега ЛаВин стори същото. 23-годишният гард стартира кампанията с 30 точки срещу Филаделфия, после вкара 33 на Детройт, след което наниза 34 на Далас, а снощи имаше допълнителен повод за радост, защото освен че вкара 32 точки на Шарлът, донесе победа на своя тим.Средните му показатели досега са 32.3 точки, 3.8 борби, 3.3 асистенции и 1.0 чадъра при 57.1% успевамост в стрелбата от игра и 40.0% от тройката.ЛаВин пристигна в Чикаго през лятото на 2017 година като част от сделката, изпратила Джими Бътлър в Минесота. 0 0 0 0 0 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 514

1