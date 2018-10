Данъчните погнаха и Гарет Бейл

Испанските данъчни власти погнаха и крилото на Реал Мадрид Гарет Бейл. "Ел Мундо Депортиво" съобщава, че уелсецът е обвинен за укриване на приходи от имиджови и маркетингови права през 2013 година.

