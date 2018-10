Робин ван Перси спира с футбола в края на сезона

Нападателят на Фейенорд Робин ван Перси обяви, че в края на настоящия сезон ще сложи край на състезателната си кариера. 35-годишният футболист съобщи решението си пред медиите в Холандия.

Ван Перси е голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Холандия с 50 попадения в 102 срещи. В кариерата си той е играл за отборите на английските Арсенал и Манчестър Юнайтед, турския Фенербахче и родния си Фейенорд.

