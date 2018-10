Шампионска Лига Тиери Анри: Никога не е лесно да печелиш точки като гост 25 октомври 2018 | 11:13 - Обновена 0 0 0 0 0 Старши треньорът на Монако Тиери Анри каза, че е рано да се говори, че отборът му върви по правилния път, но е доволен от характера и спечелената точка като гост срещу Брюж. За легендарния френски нападател от близкото минало това бе дебют като наставник в Шампионската лига. "I liked our intensity." The boss, @ThierryHenry, gives his assessment of last night's #UCL draw against @ClubBrugge https://t.co/Mqod0tLvnL.#CLUASM #ForeverMonaco pic.twitter.com/zqoflh4TbB — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 25, 2018 "Равенството си е равенство, не е победа. Но се представихме солидно, макар и съперникът да владееше повече топката. Рано е да се каже, че сме се върнали на правия път, но никога не е лесно да отидеш на чужд стадион и да вземеш точки. Важното е, че не се предадохме", коментира Анри след мача, завършил 1:1. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 384

