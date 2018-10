Магия на Ди Мария спаси ПСЖ в последната минута (видео)

Отборите на Пари Сен Жермен Наполи завършиха наравно 2:2 в мач от третия кръг на Група “С” на Шампионската лига. Италианците на два пъти излизаха напред в резултата, но ПСЖ се добра до точката в крайна сметка. Лоренцо Инсиние откри през първата част, в средата на втората автогол на Марио Руй донесе 1:1. Малко по-късно Дрис Мертенс отново даде преднина на тима от Южна Италия, но в самия край на мача красиво изпълнение на Анхел Ди Мария донесе точката на домакините.Наставникът на ПСЖ Томас Тухел заложи на атомното трио в атака. Килиан Мбапе Единсон Кавани трябваше да търсят головете срещу италианците. Наполи също имаше с какво да отговори в нападение и Марек Хамшик Хосе Кайехон , Дрис Мертенс и Лоренцо Инсиние бяха в предни позиции.

ПСЖ започна по-активно мача, но натискът на домакините не донесе почти нищо опасно пред вратата на Давид Оспина . Единствено Кавани пробва да затрудни колумбиеца, но ударът му бе право в тялото на стража. Постепенно гостите се съвзеха и тръгнаха по-смело напред. Мертенс удари гредата от много чиста позиция, но в 29-ата минута гостите стигнаха до откриване на резултата. Кайехон намреи отлично Инсиние на чиста позиция и нападателят прехвърли Алфонс Ареола . До края на първата част Наполи се защитаваше отлично и не позволи на играчите на ПСЖ да застрашат Оспина.

FT PSG 2-2 Napoli. Not an ideal result for PSG but could have been much worse. Frankly outplayed for most of the match, let off by poor Napoli finishing and a brilliant late di Maria goal. Mbappe non-existent. Neymar not much better. Cavani harshly substituted again.