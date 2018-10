Англия Легендата за Черно Самба 24 октомври 2018 | 18:02 - Обновена 0 0 0 0 0



Сега, вече отказал се от футбола и на 33 години, Самба е на прага на това да вземе треньорски лиценз “А” от УЕФА и да предаде знанията и опита си на следващите поколения. Освен това стиска палци, че автобиотрафията му, носеща името “Все още в играта”, ще послужи като поучителен разказ за другите таланти относно капаните на футболната игра.

В началото на XXI век Самба бе считан за много повече от просто талант. Той бе най-желаното хлапе в Англия. Когато е на 13 и още е в Милуол, унищожава голови рекорди, поставени от Майкъл Оуен, вкарвайки 132 гола в 32 мача. Постижението на Оуен е било 97 гола.



Играе за Англия при 16-годишните и при 20-годишните, като и в двата случая е с година по-големите от него. Надеждите са отправени към Мондиал 2006, където трябва да води атаката на “трите лъва” заедно с Уейн Рууни.



Теди Шерингам го описва като “най-големият талант, който съм виждал някога”.



Култовата компютърна игра от края на 90-те години Championiship Manager, която предричаше величие на Самба, само допринесе за това аурата му да е още по-впечатляваща. В битката на големите за подписа му, Ливърпул използва може би най-голямото си оръжие, за да омая Самба.



В книгата си Черно си спомня, че е казал на тогавашния мениджър на Пуул Жерар Улие, че Майкъл Оуен е любимият му футболист.



“Не след дълго именно Майкъл ме придружи и ми показа тренировъчния комплекс в Мелууд и ме представи на играчите”, връща се към началото на кариерата си Самба. Той ми наговори една камара хубави неща за Ливърпул и ме призова да отида там, защото ще се грижат за мен, а освен това ме запозна и с Роби Фаулър, който се държа изключително приятелски с мен.



Самба впечатлява и Дейвид О’Лиъри, играейки в приятелски мач за Лийдс, запознава се със сър Алекс Фъргюсън и звездния му отбор в Манчестър Юнайтед, както и с Арсен Венгер и Лиъм Брейди в Арсенал. Но друг сюреалистичен опит за убеждаването му да отиде в Ливърпул е свързан с Майкъл Оуен.

“Бях на автобуса за училище и получих позвъняване. Беше Майкъл Оуен. Съучениците ми не вярваха, че наистина говоря с Оуен и ми се подиграваха доста време”, казва Самба, който вече е убеден, че трябва да отиде при “червените” и че те са избор №1 за него. Сега той определя всичко, случило се около решението му за Ливърпул, като “лудост”.



Но вълнението от предложените 1.5 милиона паунда, които трябваше да го направят най-скъпия ученик в страната, в същност се превръщат в агония, когато двата клуба не се разбират. Ударът е още по-тежък, защото Черно постоянно е убеждаван, че всичко е наред, дори и от Жерар Улие.



“Бях разбит и се отдръпнах от всички и всичко. Играта ми също пострада, защото започнах да губя вяра в уменията си”, разказва Самба, който продължава да играе, но си казва, че трябва да се концентрира единствено върху това да изкарва пари и да се грижи за себе си и семейството си.

“Знам, че не е трябвало да гледам на нещата така, но бях млад и птичката беше на рамото ми. Не спирах да мисля, че трябва да играя за Ливърпул в Премиър лийг”, добавя Самба, който признава, че се е разплакал, когато сделката с Ливърпул пропада.



В крайна сметка кариерата му на номад го води до свръхдоза в Испания, расизъм във Финландия, до това как разочарова Иън Холоуей в Плимут, до това как за кратко е забит в Техеран, преживява сериозна поредица от контузии в Гърция и в крайна сметка приключва всичко с финансова криза в Норвегия, като всичко това е описано в книгата му.

Оттегля сe на 29-годишна възраст заради тежка контузия в глезена, а сега признава, че е направил немалко грешки. Но е готов да помогне на другите да не ги повтарят и да не се впускат в капаните на парите и славата на ранна възраст.



“Мислех си, че всичко се е наредило, когато бях близо до подпис с Ливърпул. Защо би се съмнявал в себе си и дали ще стигнеш до върха, когато се виждаш в заглавията на вестниците всеки ден? Ако мога да предотвратя само един играч и го спра от това да повтори моите грешки като млад, всичко ще си струва”, завършва легендата на Championship Manager.



