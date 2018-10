Икер Касийяс е рекордьор по мачове без допуснат гол в ШЛ

Вратарят на Порто Икер Касийяс е рекордьор по "сухи мрежи" в Шампионската лига сред играещите на този пост в момента, се съобщава на страницата на турнира в "Туитър". 37-годишният Касийяс е единственият футболист, който участва в Шампионската лига в 20 поредни сезона. Той има 57 мача без допуснат гол.

Record 20th campaign

Three-time winner

Most clean sheets in history



