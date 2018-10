НБА Кутията на Пандора се отвори за Пол 24 октомври 2018 | 16:36 0 0 0 0 2



Рондо също никога не се е радвал на изключително благоприятно обществено мнение, но сега няколко баскетболисти, които са играли с Пол през годините, потвърдиха казаното от сегашния гард на Лейкърс.

Ryan Hollins played with Chris Paul for two seasons in the NBA. I asked Hollins what he thought of Paul as a teammate, given the recent negative comments from Rajon Rondo and Glen Davis.



"He has some growing to do," Hollins said of Paul. "Everything that glitters ain't gold." pic.twitter.com/OYWpM6LmXN — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) October 23, 2018

Райън Холинс има само 15 мача редом до Рондо в Бостън, но в профила си в Twitter го категоризира като един от “любимите си съотборници”, а по адрес на Пол, с когото играха два сезона в Клипърс, коментира пред HoopsHype, че “трябва да израсне и че не всичко, което блести, е злато”.

Big Baby chimes in pic.twitter.com/v1UG8ZBcp1 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2018

Друг бивш съотборник и на двамата - Глен Дейвис, също изрази неодобрението си спрямо CP3 и го нарече “много лош съотборник”. И Кениън Мартин, който прекара по-малко от сезон в редиците на Клипърс, където се засече с Пол, също не се посвени да сподели мнението си.

Kenyon Martin on why NBA players don't like Chris Paul, Picks Warriors o... https://t.co/7gxDJhV6Ay via @YouTube — LuminousBeingsNYC (@nuyorican_21) October 24, 2018

“Хората не му се доверяват. В съблекалнята той прави неща, които съотборниците му често поставят под съмнение”, разкри Мартин при гостуването си в The Herd и добави, че от всички бивши съотборници, които е имал и които са или ще бъдат в Залата на славата, Пол е най-малко харесван. Твърдението на Ражон Рондо, че Крис Пол всъщност е ужасен съотборник и доброто му поведение е просто за публичния му имидж, отприщи редица отзиви от бивши съиграчи на звездата на Хюстън. Кутията на Пандора сякаш се отвори за титулярния плеймейкър на Рокетс, който обвини Рондо в наплюване, след като двамата стигнаха до саморазправа в първата среща между отборите им за сезона.Рондо също никога не се е радвал на изключително благоприятно обществено мнение, но сега няколко баскетболисти, които са играли с Пол през годините, потвърдиха казаното от сегашния гард на Лейкърс.Райън Холинс има само 15 мача редом до Рондо в Бостън, но в профила си в Twitter го категоризира като един от “любимите си съотборници”, а по адрес на Пол, с когото играха два сезона в Клипърс, коментира пред HoopsHype, че “трябва да израсне и че не всичко, което блести, е злато”.Друг бивш съотборник и на двамата - Глен Дейвис, също изрази неодобрението си спрямо CP3 и го нарече “много лош съотборник”. И Кениън Мартин, който прекара по-малко от сезон в редиците на Клипърс, където се засече с Пол, също не се посвени да сподели мнението си.“Хората не му се доверяват. В съблекалнята той прави неща, които съотборниците му често поставят под съмнение”, разкри Мартин при гостуването си в The Herd и добави, че от всички бивши съотборници, които е имал и които са или ще бъдат в Залата на славата, Пол е най-малко харесван.

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт"

