Марсело: Всички журналисти пречат на Реал

Марсело обвини медиите, че създават интриги в съблекалнята на Реал Мадрид. Бразилецът говори след победата на европейския клубен шампион с 2:1 у дома над чешкия Виктория Пилзен в груповата фаза на Шампионската лига.

"Трудно е, когато не се побеждава, но за кризата говорите вие и се опитвате да предизвикате раздор в съблекалнята. Всички журналисти опитвате да ни пречите. Същото е и със завистта, защото не можете да играете футбол", заяви Марсело пред медиите. Той реализира второто попадение в полза на "белите" срещу Виктория.

What Marcelo was trying to say with his celebration for Real Madrid vs Plzenhttps://t.co/WMX9MmXEdS pic.twitter.com/a26uXLfXzY