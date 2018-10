Шеф на Реал гарантира: Лопетеги ще води тима в "Ел Класико"

Старши треньорът на Реал Мадрид Хулен Лопетеги ще води отбора и в предстоящия мач с Барселона в неделя, заяви клубният директор Емилио Бутрагеньо. Лопетеги е заплашен от уволнение заради слабите резултати на отбора в последно време и дори победата с 2:1 над Виктория Пилзен в Шампионската лига във вторник не убеди критиците му, че Реал върви в правилната посока.

Самият Лопетеги заяви още преди мача с чешкия първенец, че не знае дали ще бъде начело на отбора и за "Ел Класико". "Лопетеги ще бъде на пейката на "Ноу Камп". Това е най-нормалното нещо. В такива ситуации е важно да бъдем спокойни", каза Бутрагеньо.

