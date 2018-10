Зимни спортове Алекс Георгиев се завърна в НХЛ, Рейнджърс с домакински триумф 24 октомври 2018 | 11:21 - Обновена 0 0 0 0 0 Роденият в България вратар Александър Георгиев игра пълни 60 минути при победата на Ню Йорк Рейнджърс над Флорида Пантърс с 5:2 като домакин. Георгиев направи 36 спасявания и записа първа победа за сезона с екипа на "рейнджърите". “The boys played an amazing game...It was awesome to get a win.” - #NYR Alex Georgiev pic.twitter.com/NOxl1geYYv — New York Rangers (@NYRangers) October 24, 2018 Винсънт Трочек изведе Флорида напред в резултата в края на първата част, но домакините сътвориха пълен обрат през втората, в която реализираха три безответни гола чрез Мика Зибанеяд на два пъти и Матс Цукарело. Отново Цукарело покачи на 4:1 в началото на третия период, а до края му крайният резултат бе оформен с голове на Майк Хофман за гостите и Кевин Хейс за домакините. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1307

1