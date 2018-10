Зимни спортове Питсбърг и Едмънтън изнесоха истинско зрелище 24 октомври 2018 | 11:10 - Обновена 0 0 0 0 0 Питсбърг Пингуинс постигна четвърта победа за сезона в Националната хокейна лига, след като се наложи с 6:5 след продължение над отбора на Едмънтън Ойлърс като гост. Overtime starts now! #LetsGoPens pic.twitter.com/fc7j37l1Rj — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 24, 2018 В герой за "пингвините" се превърна капитанът Сидни Кросби, който реализира победния гол 2:12 минути след началото на допълнителния период с чудесна самостоятелна акции. Кросби пое шайбата в третината на съперника и със серия от финтове размина отбраната на Ойлърс, след което с бекхенд прати шайбата във вратата на Кам Талбот за шести път. SIDNEY CROSBY! OVERTIME GOAL! The captain never ceases to amaze. The Penguins claim victory in Edmonton, 6-5. pic.twitter.com/ddKIzRxSVD — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 24, 2018 Именно Кросби бе и човекът, който даде тон за головото шоу с първото попадение в мача в средата на първата третина. В началото на втората част Леон Драйсайтл и Алекс Чиасон изведоха Едмънтън напред в резултата за 2:1, но Питсбърг бързо си върна водачеството с попадения на Джейми Олексяк и Патрик Хорнквист. Чиасон изравни за 3:3 само пет минути преди края на втората третина, но малко след това Хорнквист вкара за 4:3 за Питсбърг. В третия период последва нова бърза размяна на голове. Конър МакДейвид и Драйсайтл изведоха Едмънтън напред с 5:4, но Олексяк с втория си гол в мача прати срещата в продължение, където Кросби направи разликата между двата отбора. Tyler Toffoli trims the lead to 3-2.



And the first career NHL assist for Sean Walker was an absolutely beautiful set up! pic.twitter.com/WKdN3n5jE1 — LA Kings (@LAKings) October 24, 2018 Тимът на Лос Анджелис Кингс допусна пета поредна загуба, след като отстъпи с 2:4 при визитата си на Далас Старс. Блейк Комо и Джейсън Спеца дадоха солиден аванс на "звездите" от 2:0 до средата на двубоя, но Анже Копитар върна надеждите на Лос Анджелис за обрат с третото си попадение за сезона. Само 22 секунди по-късно обаче Далас възстанови аванса си от два гола чрез Джон Клингберг, преди Тайлър Тофоли да вкара нов гол за "кралете". В последната част на мача обаче Тайлър Питлик секна всякакви надежди на гостите за обрат с четвърто попадение в полза на Далас, с което оформи и крайния резултат.

