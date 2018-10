Челси задържа дългосрочно един от важните си футболисти

Защитникът на Челси Маркос Алонсо подписа нов договор, който ще го задържи в клуба до 2023 година, съобщиха "сините" на официалния си сайт.

